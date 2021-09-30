З 1 жовтня пенсіонерам у віці 75-80 років будуть додатково виплачувати 400 грн.
Дивися повний текст Кому підвищать пенсії з жовтня.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 21:12
Кому підвищать пенсії з жовтня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому підвищать пенсії з жовтня.
Додано: Суб 02 жов, 2021 21:12
Я уходил на пенсию в 2004 году, когда минимальный стаж был 25 лет. У меня он был 35 лет. Моя жена вышла на пенсию в 2005 году, когда минимальый стаж для женщин был 20 лет. У нее стаж 20,5 лет. А власти сейчас одним из главных условий повышения пенсий указывает стаж 30 и 35 лет. Закон про который был принят уже в 2011 году. По утверждению власти получается, что нам с женой не видать повышения пенсий?
Додано: Нед 03 жов, 2021 09:32
Главное завести е-куточок в Пенсионном Фонде. Остальное: захотят - прибавят, захотят отберут. Я уже не особо парюсь ибо понимаю, что меня ошукають. Поэтому ищу пассивный доход.
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