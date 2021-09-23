На українських водіїв незабаром чекають нові штрафи-все через важливих нововведень, які раніше анонсували в МВС.
Дивися повний текст Деяким українським водіям «світять» нові штрафи (відео).
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Додано: Суб 02 жов, 2021 23:45
Деяким українським водіям «світять» нові штрафи (відео)
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Дивися повний текст Деяким українським водіям «світять» нові штрафи (відео).
Додано: Суб 02 жов, 2021 23:45
Можно еще давление в колесах писать в права на котором ездил в автошколе, тогда бабло вообще рекой потечет в правильные карманы. Хорошо что у меня бессрочные и эта х...та проходит мимо меня...
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