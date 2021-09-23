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Деяким українським водіям
«світять» нові штрафи (відео)

Деяким українським водіям «світять» нові штрафи (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:45

Деяким українським водіям «світять» нові штрафи (відео)

Пропонуємо до обговорення:
На українських водіїв незабаром чекають нові штрафи-все через важливих нововведень, які раніше анонсували в МВС.

Дивися повний текст Деяким українським водіям «світять» нові штрафи (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:45

Можно еще давление в колесах писать в права на котором ездил в автошколе, тогда бабло вообще рекой потечет в правильные карманы. Хорошо что у меня бессрочные и эта х...та проходит мимо меня...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:00

  tigr-uu написав:Можно еще давление в колесах писать в права на котором ездил в автошколе, тогда бабло вообще рекой потечет в правильные карманы. Хорошо что у меня бессрочные и эта х...та проходит мимо меня...

да вообще отлично иметь права 2003 года, разве что такие потрепанные уже (уже ламинат подстригал, склеивал расслоившиеся половинки), не мог с ними пройти верификацию на криптобирже (unable to read ID), пришлось загранпаспорт доставать :mrgreen:
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:06

Re: Деяким українським водіям «світять» нові штрафи (відео)

Нововведення пов’язане з виконанням європейської директиви — как обезьяны, тупо копируют и все. Обезьяны за фортепиано...
Джон
 
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