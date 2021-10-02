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Що допомогло Україні вистояти
під час пандемії в 2020...

Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 07:20

Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...

Пропонуємо до обговорення:
Україна залишається малою сировинною економікою, яка схильна до всіх вітрів, що дмуть у глобальній економіці.

Дивися повний текст Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020 році — думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:08

"возможность купить валюту онлайн — это тоже спасло ситуацию на валютном рынке от краха. Не было «набегов» на банки, ни один банк не упал, курс остался примерно там, где он и был, и поэтому выстояли."
Интересно, о какой возможности покупки валюты онлайн речь, если не в банке? Прямо на валютной бирже? Или о крипте?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:34

Re: Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...

moveton написав:"возможность купить валюту онлайн — это тоже спасло ситуацию на валютном рынке от краха. Не было «набегов» на банки, ни один банк не упал, курс остался примерно там, где он и был, и поэтому выстояли."
Интересно, о какой возможности покупки валюты онлайн речь, если не в банке? Прямо на валютной бирже? Или о крипте?
О банках речь, просто продавать онлайн банку проще, нет проблем подкрепления касс и заказа валюты, соответственно нет паники. И сами люди куда спокойнее, если знают, что в любое время суток можно за пару минут купить сколько угодно долларов или евро, и не надо как олень по городу бегать
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:02

Деньги как были в банке так и остались там
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:12

Faceless, да ну, не надо ставить телегу впереди лошади. Безусловно, с безналом банкам меньше мороки, но не такая уж и проблема забросить наличку в обменники. Помнится, как раз в коронакризис был хипиш, что в обменниках наличка кончилась, но за неделю самолётами из США подвезли.
Что до инновационности онлайн обмена и его ценности для для предотвращения кризиса, так этот самый обмен, как минимум в Привате, 10 лет назад уже работал. А как раз в 2014-2015м его прикрыли для борьбы с валютным кризисом. Так же, как и приватовские мультивалютные депозиты, где типа разрешалось в любой момент депозит весь поменять по текущему курсу. Значит он наоборот, кризису способствует и его можно разрешать только тогда, когда кризисом не пахнет. По крайней мере, НБУ так считает.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:22

Re: Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...

moveton написав:Faceless, да ну, не надо ставить телегу впереди лошади. Безусловно, с безналом банкам меньше мороки, но не такая уж и проблема забросить наличку в обменники. Помнится, как раз в коронакризис был хипиш, что в обменниках наличка кончилась, но за неделю самолётами из США подвезли.
Что до инновационности онлайн обмена и его ценности для для предотвращения кризиса, так этот самый обмен, как минимум в Привате, 10 лет назад уже работал. А как раз в 2014-2015м его прикрыли для борьбы с валютным кризисом. Так же, как и приватовские мультивалютные депозиты, где типа разрешалось в любой момент депозит весь поменять по текущему курсу. Значит он наоборот, кризису способствует и его можно разрешать только тогда, когда кризисом не пахнет. По крайней мере, НБУ так считает.


В 2014-2015 его прикрыли, потому что банки продавали дешевле, чем взлетел курс в обменках. А все потому, что продавал так только Приват. Сейчас разница курсов между обменками и банками минимальна, потому что в куче банков можно элементарно купить онлайн и без ограничений.
Оперативно обеспечивать кассы валюиным кешем непросто на самом деле, особенно если отделений много. А как только где-то "надо заказывать, ждём самолёт" - начинается паника, и люди гребут в обменках и разгоняют курс.
Ничего особо инновационного в онлайн обмене действительно нет, но этот сервис очень много сделал доя рынка на самом деле
Faceless
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