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Що допомогло Україні вистояти
під час пандемії в 2020...

Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 07:20

Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...

Пропонуємо до обговорення:
Україна залишається малою сировинною економікою, яка схильна до всіх вітрів, що дмуть у глобальній економіці.

Дивися повний текст Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020 році — думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:08

"возможность купить валюту онлайн — это тоже спасло ситуацию на валютном рынке от краха. Не было «набегов» на банки, ни один банк не упал, курс остался примерно там, где он и был, и поэтому выстояли."
Интересно, о какой возможности покупки валюты онлайн речь, если не в банке? Прямо на валютной бирже? Или о крипте?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:34

Re: Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...

moveton написав:"возможность купить валюту онлайн — это тоже спасло ситуацию на валютном рынке от краха. Не было «набегов» на банки, ни один банк не упал, курс остался примерно там, где он и был, и поэтому выстояли."
Интересно, о какой возможности покупки валюты онлайн речь, если не в банке? Прямо на валютной бирже? Или о крипте?
О банках речь, просто продавать онлайн банку проще, нет проблем подкрепления касс и заказа валюты, соответственно нет паники. И сами люди куда спокойнее, если знают, что в любое время суток можно за пару минут купить сколько угодно долларов или евро, и не надо как олень по городу бегать
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:02

Деньги как были в банке так и остались там
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:12

Faceless, да ну, не надо ставить телегу впереди лошади. Безусловно, с безналом банкам меньше мороки, но не такая уж и проблема забросить наличку в обменники. Помнится, как раз в коронакризис был хипиш, что в обменниках наличка кончилась, но за неделю самолётами из США подвезли.
Что до инновационности онлайн обмена и его ценности для для предотвращения кризиса, так этот самый обмен, как минимум в Привате, 10 лет назад уже работал. А как раз в 2014-2015м его прикрыли для борьбы с валютным кризисом. Так же, как и приватовские мультивалютные депозиты, где типа разрешалось в любой момент депозит весь поменять по текущему курсу. Значит он наоборот, кризису способствует и его можно разрешать только тогда, когда кризисом не пахнет. По крайней мере, НБУ так считает.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:22

Re: Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...

moveton написав:Faceless, да ну, не надо ставить телегу впереди лошади. Безусловно, с безналом банкам меньше мороки, но не такая уж и проблема забросить наличку в обменники. Помнится, как раз в коронакризис был хипиш, что в обменниках наличка кончилась, но за неделю самолётами из США подвезли.
Что до инновационности онлайн обмена и его ценности для для предотвращения кризиса, так этот самый обмен, как минимум в Привате, 10 лет назад уже работал. А как раз в 2014-2015м его прикрыли для борьбы с валютным кризисом. Так же, как и приватовские мультивалютные депозиты, где типа разрешалось в любой момент депозит весь поменять по текущему курсу. Значит он наоборот, кризису способствует и его можно разрешать только тогда, когда кризисом не пахнет. По крайней мере, НБУ так считает.


В 2014-2015 его прикрыли, потому что банки продавали дешевле, чем взлетел курс в обменках. А все потому, что продавал так только Приват. Сейчас разница курсов между обменками и банками минимальна, потому что в куче банков можно элементарно купить онлайн и без ограничений.
Оперативно обеспечивать кассы валюиным кешем непросто на самом деле, особенно если отделений много. А как только где-то "надо заказывать, ждём самолёт" - начинается паника, и люди гребут в обменках и разгоняют курс.
Ничего особо инновационного в онлайн обмене действительно нет, но этот сервис очень много сделал доя рынка на самом деле
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:29

Re: Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...

  Faceless написав:О банках речь, просто продавать онлайн банку проще, нет проблем подкрепления касс и заказа валюты, соответственно нет паники

Сказки не рассказывайте про подкрепление банками валютой, я как раз в 2020 снимал срочный депозит - 1,5 недели ждал самолет с валютой.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:46

  Faceless написав:В 2014-2015 его прикрыли, потому что банки продавали дешевле, чем взлетел курс в обменках. А все потому, что продавал так только Приват. Сейчас разница курсов между обменками и банками минимальна, потому что в куче банков можно элементарно купить онлайн и без ограничений.

Не уверен, что только, но в любом случае, какая разница? Во-первых, Приват - это больше половины денег страны. Во-вторых, с чего бы ему просто так продавать дешевле? Насколько я помню те годы, пока не началось валютное регулирование, курс по картам был даже несколько менее выгоден, чем за нал. Такая себе плата за то, что не нужно бегать с наличкой. Катавасия началась тогда, когда НБУ заявил, что банки не могут продавать дороже, чем позволяет НБУ. При чём тут Приват и то, что больше никто по картам не менял? Кстати, в обменках банков из за этого курс и не взлетел. Взлетел он на чёрном рынке, а в обменках банков просто испарилась валюта.

  Faceless написав:Оперативно обеспечивать кассы валюиным кешем непросто на самом деле, особенно если отделений много. А как только где-то "надо заказывать, ждём самолёт" - начинается паника, и люди гребут в обменках и разгоняют курс.
Ничего особо инновационного в онлайн обмене действительно нет, но этот сервис очень много сделал доя рынка на самом деле

Если нет системной нехватки валюты, то ничего страшного в этом разгоне нет. Ну взлетит, через неделю опустится. А ещё очень важна уверенность, что безналичный доллар не останется только циферками на счету. Вот когда мы видим, что банки не падают и эти доллары потом можно получить и в виде кэша, тогда действительно может быть интересно их и в безнальном виде прикупить, а не банки не падают потому, что есть возможность онлайн обмена.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:50

  BIGor написав:
  Faceless написав:О банках речь, просто продавать онлайн банку проще, нет проблем подкрепления касс и заказа валюты, соответственно нет паники

Сказки не рассказывайте про подкрепление банками валютой, я как раз в 2020 снимал срочный депозит - 1,5 недели ждал самолет с валютой.

Ничего не понял. Речь именно о том, что при работе по безналу самолёт с кэшем не нужен. Ты был согласен на зачисление этого депозита на валютный счёт, а банк заявил, что без самолёта с валютой этого не сделает? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:01

  moveton написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:О банках речь, просто продавать онлайн банку проще, нет проблем подкрепления касс и заказа валюты, соответственно нет паники

Сказки не рассказывайте про подкрепление банками валютой, я как раз в 2020 снимал срочный депозит - 1,5 недели ждал самолет с валютой.

Ничего не понял. Речь именно о том, что при работе по безналу самолёт с кэшем не нужен. Ты был согласен на зачисление этого депозита на валютный счёт, а банк заявил, что без самолёта с валютой этого не сделает? :shock:

Ничего не понял. Если ты покупаешь валюту, через безнал или нал - ты покупаешь валюту - конечный результат - доллары США - знаете, такие зеленые прямоугольные бумажки.
Я сейчас покупаю через Укргазбанк - деньги везут по 7 дней. Заказывают в столице.
BIGor
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