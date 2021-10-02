Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...

Додано: Нед 03 жов, 2021 12:46

Faceless написав: В 2014-2015 его прикрыли, потому что банки продавали дешевле, чем взлетел курс в обменках. А все потому, что продавал так только Приват. Сейчас разница курсов между обменками и банками минимальна, потому что в куче банков можно элементарно купить онлайн и без ограничений.

В 2014-2015 его прикрыли, потому что банки продавали дешевле, чем взлетел курс в обменках. А все потому, что продавал так только Приват. Сейчас разница курсов между обменками и банками минимальна, потому что в куче банков можно элементарно купить онлайн и без ограничений.

Faceless написав: Оперативно обеспечивать кассы валюиным кешем непросто на самом деле, особенно если отделений много. А как только где-то "надо заказывать, ждём самолёт" - начинается паника, и люди гребут в обменках и разгоняют курс.

Ничего особо инновационного в онлайн обмене действительно нет, но этот сервис очень много сделал доя рынка на самом деле Оперативно обеспечивать кассы валюиным кешем непросто на самом деле, особенно если отделений много. А как только где-то "надо заказывать, ждём самолёт" - начинается паника, и люди гребут в обменках и разгоняют курс.Ничего особо инновационного в онлайн обмене действительно нет, но этот сервис очень много сделал доя рынка на самом деле

Не уверен, что только, но в любом случае, какая разница? Во-первых, Приват - это больше половины денег страны. Во-вторых, с чего бы ему просто так продавать дешевле? Насколько я помню те годы, пока не началось валютное регулирование, курс по картам был даже несколько менее выгоден, чем за нал. Такая себе плата за то, что не нужно бегать с наличкой. Катавасия началась тогда, когда НБУ заявил, что банки не могут продавать дороже, чем позволяет НБУ. При чём тут Приват и то, что больше никто по картам не менял? Кстати, в обменках банков из за этого курс и не взлетел. Взлетел он на чёрном рынке, а в обменках банков просто испарилась валюта.Если нет системной нехватки валюты, то ничего страшного в этом разгоне нет. Ну взлетит, через неделю опустится. А ещё очень важна уверенность, что безналичный доллар не останется только циферками на счету. Вот когда мы видим, что банки не падают и эти доллары потом можно получить и в виде кэша, тогда действительно может быть интересно их и в безнальном виде прикупить, а не банки не падают потому, что есть возможность онлайн обмена.