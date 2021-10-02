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Що допомогло Україні вистояти
під час пандемії в 2020...

Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:05

Re: Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...

  moveton написав:Ты был согласен на зачисление этого депозита на валютный счёт, а банк заявил, что без самолёта с валютой этого не сделает?

Смысл в таком депозите - даешь банку настоящие наличные деньги, а получаешь пару байт информации на счету? Согласно договора - вносишь наличные - банк в конце срока отдает наличные. Только банк не рассмчитал, что в конце срока нужно отдавать наличные, задержали выплату.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:10

  BIGor написав:Ничего не понял. Если ты покупаешь валюту, через безнал или нал - ты покупаешь валюту - конечный результат - доллары США - знаете, такие зеленые прямоугольные бумажки.
Я сейчас покупаю через Укргазбанк - деньги везут по 7 дней. Заказывают в столице.

Тогда нужно сильно уточнять терминологию :) Я под онлайн обменом подразумевал работу чисто по безналу: на своём гривневом счету число уменьшилось, на своём валютном - увеличилось. А обнал с валютного счёта - это уже отдельно. По Интернету бумажные доллары не передают.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:35

  BIGor написав:Смысл в таком депозите - даешь банку настоящие наличные деньги, а получаешь пару байт информации на счету? Согласно договора - вносишь наличные - банк в конце срока отдает наличные. Только банк не рассмчитал, что в конце срока нужно отдавать наличные, задержали выплату.

Если исторически (еще со времён золотых денег), то смысл депозита именно в том, чтобы наличку держать в банке, а не у себя. Причём в те времена за это банку ещё и доплачивали, что логично. Сейчас отрицательные проценты за депозит уже тоже кое-где есть. Что до сейчас, то смысл индивидуален. Кого-то устроит и на счёт и безналом потом тратить. Кто-то решает, что можно депозит и продлить. Банки пытаются не развозить лишнее и, например, в Привате на крупных суммах меня просили ближе к концу срока депозита сообщать, что я его таки заберу и нужно кэш подвозить. В целом, если верить, что банк не упадёт, то держать деньги в банке - это удобно, поэтому поменять "настоящие наличные деньги" на число на счету - это нормально.
moveton
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