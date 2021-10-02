Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 жов, 2021 13:05
moveton написав:
Ты был согласен на зачисление этого депозита на валютный счёт, а банк заявил, что без самолёта с валютой этого не сделает?
Смысл в таком депозите - даешь банку настоящие наличные деньги, а получаешь пару байт информации на счету? Согласно договора - вносишь наличные - банк в конце срока отдает наличные. Только банк не рассмчитал, что в конце срока нужно отдавать наличные, задержали выплату.
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BIGor
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:10
BIGor написав:
Ничего не понял. Если ты покупаешь валюту, через безнал или нал - ты покупаешь валюту - конечный результат - доллары США - знаете, такие зеленые прямоугольные бумажки.
Я сейчас покупаю через Укргазбанк - деньги везут по 7 дней. Заказывают в столице.
Тогда нужно сильно уточнять терминологию
Я под онлайн обменом подразумевал работу чисто по безналу: на своём гривневом счету число уменьшилось, на своём валютном - увеличилось. А обнал с валютного счёта - это уже отдельно. По Интернету бумажные доллары не передают.
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moveton
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:35
BIGor написав:
Смысл в таком депозите - даешь банку настоящие наличные деньги, а получаешь пару байт информации на счету? Согласно договора - вносишь наличные - банк в конце срока отдает наличные. Только банк не рассмчитал, что в конце срока нужно отдавать наличные, задержали выплату.
Если исторически (еще со времён золотых денег), то смысл депозита именно в том, чтобы наличку держать в банке, а не у себя. Причём в те времена за это банку ещё и доплачивали, что логично. Сейчас отрицательные проценты за депозит уже тоже кое-где есть. Что до сейчас, то смысл индивидуален. Кого-то устроит и на счёт и безналом потом тратить. Кто-то решает, что можно депозит и продлить. Банки пытаются не развозить лишнее и, например, в Привате на крупных суммах меня просили ближе к концу срока депозита сообщать, что я его таки заберу и нужно кэш подвозить. В целом, если верить, что банк не упадёт, то держать деньги в банке - это удобно, поэтому поменять "настоящие наличные деньги" на число на счету - это нормально.
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moveton
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Додано: Нед 03 жов, 2021 15:28
В случае шухера,доллары у вас в кармане и доллары на карточке в банке-это две большие разницы. Они могут в минуту стать просто куском пластика и тут уже банк решает,дать вам что то или нет:(((
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noxfox70
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Додано: Нед 03 жов, 2021 15:36
да,в таких случаях валюта сразу быстро "исчезает" из банков,можете пикетировать и бастовать перед входом))). Типичная отговорка: " Долларов нет,когда будут,не знаем,зайдите через неделю/месяц,может что то будет или кто то сдаст.. Или гривнами забирайте)))"
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rytton
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