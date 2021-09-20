Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.
Дивися повний текст На київських дорогах збільшується кількість кільцевих розв’язок.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 09:55
На київських дорогах збільшується кількість кільцевих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На київських дорогах збільшується кількість кільцевих розв’язок.
Додано: Нед 03 жов, 2021 09:55
Это тот густелев из-за которого южный мост опять стоит? Эффективно успокоил движение - вот как оказывается это называется. Кто бы тебя, густелев, эффективно успокоил?
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:19
̶П̶о̶з̶в̶о̶л̶ь̶т̶е̶.̶ ̶Т̶а̶к̶ ̶э̶т̶о̶ ̶в̶ы̶ ̶ж̶у̶ж̶ж̶а̶л̶и̶ ̶у̶ ̶м̶е̶н̶я̶ ̶в̶ ̶у̶ш̶а̶х̶,̶ ̶д̶а̶,̶ ̶в̶ы̶?̶ ̶―̶ ̶Н̶у̶,̶ ̶о̶т̶к̶р̶о̶в̶е̶н̶н̶о̶ ̶г̶о̶в̶о̶р̶я̶,̶ ̶д̶а̶.̶
То то я думаю, кому ж это в голову пришла та идея, чтоб вот так гениально "отрегулировать" движение на южном мосту, что теперь там почти круглосуточно пробка
Теперь понятно. Заместители Кличка, которые лежат...
Я так понимаю, идея понастроить дибильных островков "безопасности" посреди проезжей части, везде, в т.ч. например, на регулируемых пешеходных переходах, где они нафиг не надо, зато ночью и в сумерках прилично мешают безопасности движения, так как скрывают пешехода из видимости водител, знаками - это тоже оттуда "гениальная" идея?
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:34
Да, тот самый конченный дружбан Кличка который на всех своих работах фигурировал в коррупционных скандалах.
Кольцо на Подвысоцкого мог придумать только дебил.
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