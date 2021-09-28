Італія хоче домогтися відмови від використання вугілля у всьому світі й працює над цим з іншими країнами.
Дивися повний текст Італія планує домогтися відмови від використання вугілля у всьому світі.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 11:19
Італія планує домогтися відмови від використання вугілля...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Італія планує домогтися відмови від використання вугілля у всьому світі.
Додано: Нед 03 жов, 2021 11:19
Мы планируем заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля ---- из за таких "зеленых идиотов" теперь имеем цены на газ более 1000+ уе...Имея на ТЭЦ блок газовый и блок на угле можно использовать то топливо что дешевле.
Додано: Нед 03 жов, 2021 17:53
На жаль 1000долл не привела цих придурків до тями, отже це ще не межа.
Додано: Нед 03 жов, 2021 19:45
Re: Італія планує домогтися відмови від використання вугілля
эти могут
Додано: Пон 04 жов, 2021 00:46
Re: Італія планує домогтися відмови від використання вугілля
Власти Нидерландов приняли решение о сокращении в стране поголовья скота для уменьшения выбросов аммиака.
Предполагается, что поголовье скота будет сокращено на 30%.
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