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Італія планує домогтися відмови
від використання вугілля...

Італія планує домогтися відмови від використання вугілля...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:19

Італія планує домогтися відмови від використання вугілля...

Пропонуємо до обговорення:
Італія хоче домогтися відмови від використання вугілля у всьому світі й працює над цим з іншими країнами.

Дивися повний текст Італія планує домогтися відмови від використання вугілля у всьому світі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:19

Мы планируем заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля ---- из за таких "зеленых идиотов" теперь имеем цены на газ более 1000+ уе...Имея на ТЭЦ блок газовый и блок на угле можно использовать то топливо что дешевле.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:54

Так выпьем же за то, чтоб наши возможности всегда совпадали с нашими желаниями!
opoberezhnyk
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:53

  Джон написав:Мы планируем заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля ---- из за таких "зеленых идиотов" теперь имеем цены на газ более 1000+ уе...Имея на ТЭЦ блок газовый и блок на угле можно использовать то топливо что дешевле.

На жаль 1000долл не привела цих придурків до тями, отже це ще не межа.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:45

Re: Італія планує домогтися відмови від використання вугілля

эти могут
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 00:46

Re: Італія планує домогтися відмови від використання вугілля

Власти Нидерландов приняли решение о сокращении в стране поголовья скота для уменьшения выбросов аммиака.
Предполагается, что поголовье скота будет сокращено на 30%.
:D
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 05:19

  Джон написав:Мы планируем заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля ---- из за таких "зеленых идиотов" теперь имеем цены на газ более 1000+ уе...Имея на ТЭЦ блок газовый и блок на угле можно использовать то топливо что дешевле.

Цена 1000+ для идиотов типа нас. Адекватные люди покупают по долгосрочным контрактам по нормальной цене.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 06:18

Re: Італія планує домогтися відмови від використання вугілля

  summacut написав:Цена 1000+
Дело даже не в цене! Дело в том, что уголь используют не только в энергетике и полностью отказаться от его добычи на данном этапе развития техники человечество просто не может. Даже если полностью отказаться от угольной генерации и доменного производства стали, потребность в угле все равно сохраниться. "Полная декарбонизация" это популизм чистой воды!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 07:28

  summacut написав:Цена 1000+ для идиотов типа нас. Адекватные люди покупают по долгосрочным контрактам по нормальной цене.

Русскім духом завоняло.
Багато років долгосрочниє контракти Газпрому були дорожчі споту.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 07:51

  unicdima написав:Русскім духом завоняло.
Багато років долгосрочниє контракти Газпрому були дорожчі споту.


В СССР тех, кто говорил, что Партия в чем-то неправа, объявляли агентами мирового империализма. СССР 30 лет как нет, но совковый менталитет жив. Если кто-то скащал, что Украина что-то делает неверно, разумеется, это русский дух, и никак иначе.
А то, что совковый менталитет Шариковых вовсю демонстрируют на экономическом форуме, - это вдвойне печально
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