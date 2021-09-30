Реальні наявні доходи українців у першому кварталі 2021 року зросли на 5,6%. Зростання значно прискорилося в порівнянні з першим кварталом (1,0%).
Дивися повний текст Зростання реальних доходів українців прискорилося.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 12:26
Зростання реальних доходів українців прискорилося
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Дивися повний текст Зростання реальних доходів українців прискорилося.
Додано: Нед 03 жов, 2021 12:26
"сокращение сбережений – 86,5 млрд гривен" эти деньги вошли в экономику Украины, в виде покупок.
Додано: Нед 03 жов, 2021 13:18
Re: Зростання реальних доходів українців прискорилося
и ушли в оффшоры
Додано: Нед 03 жов, 2021 18:09
Рост доходов так ускорился что приходится постоянно тормозить чтоб не обогнать граждан Швейцарии))))
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