До спалаху COVID-19 в Польщі перебували близько 2 мільйонів працівників з України, включаючи нелегальних. Зараз їх близько одного мільйона.
Дивися повний текст Українці вибирають Німеччину, а не Польщу. Їх на мільйон менше, ніж до пандемії.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:49
Українці вибирають Німеччину, а не Польщу. Їх на мільйон...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці вибирають Німеччину, а не Польщу. Їх на мільйон менше, ніж до пандемії.
Додано: Нед 03 жов, 2021 13:49
Работал в компании Personnel Service в городе Вроцлав с августа по декабрь 2020 на заводе LG Electronics ,работа на линии по сборке холодильников.Врагу не пожелаю сотрудничество с этой агентурой,тупо бросают на выживание ,не выдержал пофиг ,новые приедут.
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