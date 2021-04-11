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Боржники за аліменти не будуть
отримувати субсидію —...

Боржники за аліменти не будуть отримувати субсидію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:15

Боржники за аліменти не будуть отримувати субсидію —...

Пропонуємо до обговорення:
Деякі особи, які мають заборгованість зі сплати аліментів понад 3 місяці, не матимуть права на отримання субсидії.

Дивися повний текст Боржники за аліменти не будуть отримувати субсидію — Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:15

Ответственность за своих детей конечно нужно нести,но бывают разные ситуации и лишать человека из за этого субсидии если он реально в ней нуждается это во первых абсолютно незаконно а во вторых государство по факту отбирает деньги которые теоретически могли пойти детям которые не видят этих самых алиментов,вот такая она государственная забота....
livs375
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