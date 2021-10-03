|
|
Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 жов, 2021 19:48
Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині відкрили тисячі вакансій для українських заробітчан.
Дивися повний текст Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до 100 тисяч гривень на місяць
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95627
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 03 жов, 2021 19:48
обязательно наличие ADR
ну еще бы, без и своих хватает
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2602
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 40 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор