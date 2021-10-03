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Українців кличуть на роботу в
Німеччину: кому платять до...

Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:48

Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до...

Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині відкрили тисячі вакансій для українських заробітчан.

Дивися повний текст Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до 100 тисяч гривень на місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:48

обязательно наличие ADR

ну еще бы, без и своих хватает
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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