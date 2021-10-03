У Німеччині відкрили тисячі вакансій для українських заробітчан.
Дивися повний текст Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до 100 тисяч гривень на місяць.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 19:48
Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до...
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Дивися повний текст Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до 100 тисяч гривень на місяць.
Додано: Нед 03 жов, 2021 22:07
А начальники почему им не нужны? Мы закроем все вакансии, даже замов "в подарок" пришлем)))
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