У Німеччині відкрили тисячі вакансій для українських заробітчан.
Дивися повний текст Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до 100 тисяч гривень на місяць.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 19:48
Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до...
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Дивися повний текст Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до 100 тисяч гривень на місяць.
Додано: Нед 03 жов, 2021 22:07
А начальники почему им не нужны? Мы закроем все вакансии, даже замов "в подарок" пришлем)))
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:27
Умники эксперты, кто пишет - без языка там в принципе нечего делать, вся эта тема в вашем изложении видится кидком, никто никаких вакансий ДЛЯ УКРАИНЦЕВ не предлагал, не видитесь на это фуфло
Додано: Пон 04 жов, 2021 04:30
Почему все как рыбы в рот воды набрали по поводу налогов...это чистыми? Или с налогами? Если с налогами то какой процент отчислений?
Додано: Пон 04 жов, 2021 08:14
Никто там никого не ждёт,это факт!!!!
Я живу в Германии,и украинцам там работать нельзя, только через Польшу вас туда отправят в командировку,но зарплату немецкую платить никто не будет!!!!
Всё будет оседать в кармане того кто вас туда отправил!
Не будьте такими наивными.
Додано: Пон 04 жов, 2021 10:35
Додано: Пон 04 жов, 2021 10:37
Это по нашему - тут все плохо, никто не ждет и т.д., но я тут живу Зачем же так мучаться ? Возвращайтесь
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