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Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 жов, 2021 16:52
ssnet написав: finuser477 написав:
Я живу в Германии,и украинцам там работать нельзя
Это по нашему - тут все плохо, никто не ждет и т.д., но я тут живу
Зачем же так мучаться ? Возвращайтесь
Кто говорил про мучения? Он может не украинец? Или его не напрягает жить там, но работать в другом месте (или вообще не работать).
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