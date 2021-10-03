Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до...

Кто говорил про мучения? Он может не украинец? Или его не напрягает жить там, но работать в другом месте (или вообще не работать).
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Додано: Пон 04 жов, 2021 16:52
Кто говорил про мучения? Он может не украинец? Или его не напрягает жить там, но работать в другом месте (или вообще не работать).
Додано: Пон 04 жов, 2021 18:02
Ели есть прямой контракт в Германии, то да. Но там и суммы совсем другие. Есть там еще типа нашего ФОПа, где налог меньше. К тому же надо еще шарить как эти налоги посчитать и заплатить. Тут же языковое требование только для медсестры и то A2. т.е предполагается что эти люди вообще ни с кем общаться не будут. У них вероятно контракт с посредником и им вероятно каждый месяц налом платят или на карту переводят.
Додано: Пон 04 жов, 2021 19:05
Зарплата медсестри на рівні різнороба. Це дійсно так? Який сенс тоді працювати там за фахом?
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