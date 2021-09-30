Туреччина – не лише один із найулюбленіших курортів серед українців, а й країна, яку багато наших співвітчизників обирають для ПМП.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 22:51
Скільки коштує жити в Туреччині
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Дивися повний текст Скільки коштує жити в Туреччині.
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