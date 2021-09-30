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Скільки коштує жити в Туреччині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 жов, 2021 22:51
Пропонуємо до обговорення:
Туреччина – не лише один із найулюбленіших курортів серед українців, а й країна, яку багато наших співвітчизників обирають для ПМП.
Дивися повний текст Скільки коштує жити в Туреччині
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Додано: Нед 03 жов, 2021 22:52
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