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Скільки коштує
жити в Туреччині

Скільки коштує жити в Туреччині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:51

Скільки коштує жити в Туреччині

Пропонуємо до обговорення:
Туреччина – не лише один із найулюбленіших курортів серед українців, а й країна, яку багато наших співвітчизників обирають для ПМП.

Дивися повний текст Скільки коштує жити в Туреччині.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:52

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straponesa
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:28

Re: Скільки коштує жити в Туреччині

"Отдельная тема – это техника. Здесь на нее заоблачные цены. Покупать в Украине выгоднее. Вот пример: в Турции iPhone 12 Pro Max стоит 17 999 лир (53 997 грн. – Ред.), тогда как в Украине его цена – 38 тысяч гривен. Такая же ситуация с другими смартфонами."
Тут забыта мелочь: если смартфон сделан не для Турции, то через четыре месяца от первого использования местной симки турецкий оператор его отрубает от сети. Поэтому покупать-то в Украине можно, но если хочется пользоваться турецкой симкой, то может в итоге оказаться даже дороже.
moveton
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