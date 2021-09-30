Туреччина – не лише один із найулюбленіших курортів серед українців, а й країна, яку багато наших співвітчизників обирають для ПМП.
Дивися повний текст Скільки коштує жити в Туреччині.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 22:51
Скільки коштує жити в Туреччині
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує жити в Туреччині.
Додано: Пон 04 жов, 2021 08:28
Re: Скільки коштує жити в Туреччині
"Отдельная тема – это техника. Здесь на нее заоблачные цены. Покупать в Украине выгоднее. Вот пример: в Турции iPhone 12 Pro Max стоит 17 999 лир (53 997 грн. – Ред.), тогда как в Украине его цена – 38 тысяч гривен. Такая же ситуация с другими смартфонами."
Тут забыта мелочь: если смартфон сделан не для Турции, то через четыре месяца от первого использования местной симки
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