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Експерт розповів, скільки буде коштувати біткойн у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 жов, 2021 08:10
Пропонуємо до обговорення:
Вартість біткойна в перший тиждень жовтня буде утримуватися на попередньому рівні, з 4 по 10 жовтня вона оливатиметься в межах $40-46 тисяч.
Дивися повний текст Експерт розповів, скільки буде коштувати біткойн у жовтні та що вплине на курс
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Додано: Пон 04 жов, 2021 08:10
Появится Маск, что ляпнет .... :)
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