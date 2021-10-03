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Зростання економіки України
прискорилося: НБУ назвав причини

Зростання економіки України прискорилося: НБУ назвав причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:21

Зростання економіки України прискорилося: НБУ назвав причини

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, (вересень 2021 року).

Дивися повний текст Зростання економіки України прискорилося: НБУ назвав причини.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:21

Це ви називаєте прискорене зростання :индекс производства базовых отраслей в сентябре 2020 года упал на 1,4%
sergiykopyl
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Модератори: Ірина_, Модератор

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