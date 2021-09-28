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Українська вакцина проти
COVID-19 повинна з'явитися в...

Українська вакцина проти COVID-19 повинна з'явитися в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:00

Українська вакцина проти COVID-19 повинна з'явитися в...

Пропонуємо до обговорення:
Перша вакцина українського виробництва проти коронавирусной інфекції COVID-19 повинна бути виготовлена в 2022 році.

Дивися повний текст Українська вакцина проти COVID-19 повинна з'явитися в 2022 році - МОЗ.
R2
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А нужно ли выдумывать велосипед? Ну, деньги освоить, само собой, понятно, нужно. Инновативнее и быстрее необходимо действовать!
Omega
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Обычные вакцины нашего производства стремно было колоть.
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