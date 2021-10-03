В уряді розглядають можливість запуску іпотеки під 5%.
Дивися повний текст Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:41
Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців.
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:53
Додано: Пон 04 жов, 2021 12:40
cohan
Гривнева іпотека 2004-2006 рік всі задоволені, в чому проблема?
Автокредити 2012-2013-2014 (перша половина) - всі щасливі, що не так?
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