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Шмигаль обіцяє іпотеку
під 5% для всіх українців

Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:41

Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців

Пропонуємо до обговорення:
В уряді розглядають можливість запуску іпотеки під 5%.

Дивися повний текст Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:42

Пора надувать новый пузырь РН. Новые ипотечники как раз повзрослели.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:53

  Omega написав:Пора надувать новый пузырь РН. Новые ипотечники как раз повзрослели.


да, поколение
2005-2008 + 15 лет, в натяжку конечно, но разумный возраст как раз
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:40

cohan
Гривнева іпотека 2004-2006 рік всі задоволені, в чому проблема?
Автокредити 2012-2013-2014 (перша половина) - всі щасливі, що не так?
Rainbow
 
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