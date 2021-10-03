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Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:41
Пропонуємо до обговорення:
В уряді розглядають можливість запуску іпотеки під 5%.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:42
Пора надувать новый пузырь РН. Новые ипотечники как раз повзрослели.
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Omega
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:53
Omega написав:
Пора надувать новый пузырь РН. Новые ипотечники как раз повзрослели.
да, поколение
2005-2008 + 15 лет, в натяжку конечно, но разумный возраст как раз
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cohan
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:40
cohan
Гривнева іпотека 2004-2006 рік всі задоволені, в чому проблема?
Автокредити 2012-2013-2014 (перша половина) - всі щасливі, що не так?
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