Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців

Додано: Пон 04 жов, 2021 13:58

А я вам объясню, что не так. Ставка по ипотеке не фиксированная, а плавающая, и формируется исходя из индекса депозитов, то есть, средней ставке по ипотеке +4%, к примеру. На сейчас эта ставка условно 8%, банк даёт ипотеку, как бы, под 12% годовых, класс. Государство компенсирует 7% годовых, ипотечник платит 5%, всем хорошо. А что будет, если завтра на сотни миллиардов навыдают этих кредитов, а гривна сколлапсирует, как это у нас бывает и ставки по депозитам вырастут до 20-25% годовых, как это было ранее, уже придётся не 7% компенсировать, а 20-25%, что увеличит нагрузку на бюджет в 3 раза, а окажется, что об этом никто не подумал. На чьи плечи ляжет всё это и чем обернётся?



Я уже не говорю о тех счастливчиках, которые сейчас без льготной ипотеки берут эти кредиты, якобы в гривне, под низкий процент. Только этот кредит, по своей сути, несёт те же риски, что и валютный. Если гривна вдруг обесценится, то будут люди платить не 12% годовых, а 30% годовых, что в пересчете на валюту будет означать, что вы вроде взяли кредит в гривнах, а платите, как будто в долларах. И опять пойдёт волна дефолтов и митингов с лозунгами "ой, а нас обманули и заставили взять этот кредит".