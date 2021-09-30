В Україні викрили хакера, причетного до вірусних атак на понад 100 іноземних компаній.
Дивися повний текст У Києві спіймали хакера, який «витяг» $150 мільйонів із сотні іноземних компаній.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:33
У Києві спіймали хакера, який «витяг» $150 мільйонів із...
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Дивися повний текст У Києві спіймали хакера, який «витяг» $150 мільйонів із сотні іноземних компаній.
Додано: Пон 04 жов, 2021 12:33
головне, комп'ютерну техніку конфіскували.... на "експертизу"... а де можна в експерти записатися?
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