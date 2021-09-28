Майже весь сегмент постачання газу для населення почав працювати у складі балансуючої групи НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст Нафтогаз працюватиме з постачальниками газу у складі балансуючої групи — Вітренко.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:47
Нафтогаз працюватиме з постачальниками газу у складі...
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Дивися повний текст Нафтогаз працюватиме з постачальниками газу у складі балансуючої групи — Вітренко.
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