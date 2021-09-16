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ДБР стверджує, що з бюджету
Києва крадуть 10 млрд на рік

ДБР стверджує, що з бюджету Києва крадуть 10 млрд на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:47

ДБР стверджує, що з бюджету Києва крадуть 10 млрд на рік

Пропонуємо до обговорення:
У Держбюро розслідувань заявляють, що за допомогою корупційних схем влада Києва привласнює 10 млрд грн на рік з бюджету.

Дивися повний текст ДБР стверджує, що з бюджету Києва крадуть 10 млрд на рік.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:47

Всего 10 ярдов из 60? Да минимум половина, а скорее даже 2/3 бюджета воруется.

Если что то реально стоить будет 1 гривню, они считают как 2, а часто и 3. Таких примеров масса, начиная со строительства мостов и реконструкции развязок и заканчивая банальной услугой поверки домовых счетчиков.
И это только то, что у всех на виду.

Так что, плохо ищет дбр
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:04

Re: ДБР стверджує, що з бюджету Києва крадуть 10 млрд на рік

Где уголовные дела?
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:03

А сколько надо на метро на Троещину?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:28

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У Держбюро розслідувань заявляють, що за допомогою корупційних схем влада Києва привласнює 10 млрд грн на рік з бюджету.

Дивися повний текст ДБР стверджує, що з бюджету Києва крадуть 10 млрд на рік.

Зеко-манда вкрала мінімум 30 млрд гривень тільки за 2020 рік тільки на "великому будівництві". Але це ДБР нецікаво.
akido
 
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