У Держбюро розслідувань заявляють, що за допомогою корупційних схем влада Києва привласнює 10 млрд грн на рік з бюджету.
Дивися повний текст ДБР стверджує, що з бюджету Києва крадуть 10 млрд на рік.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 18:47
ДБР стверджує, що з бюджету Києва крадуть 10 млрд на рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДБР стверджує, що з бюджету Києва крадуть 10 млрд на рік.
Додано: Пон 04 жов, 2021 18:47
Всего 10 ярдов из 60? Да минимум половина, а скорее даже 2/3 бюджета воруется.
Если что то реально стоить будет 1 гривню, они считают как 2, а часто и 3. Таких примеров масса, начиная со строительства мостов и реконструкции развязок и заканчивая банальной услугой поверки домовых счетчиков.
И это только то, что у всех на виду.
Так что, плохо ищет дбр
Додано: Пон 04 жов, 2021 19:04
Re: ДБР стверджує, що з бюджету Києва крадуть 10 млрд на рік
Где уголовные дела?
Додано: Вів 05 жов, 2021 13:28
Зеко-манда вкрала мінімум 30 млрд гривень тільки за 2020 рік тільки на "великому будівництві". Але це ДБР нецікаво.
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