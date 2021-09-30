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В НБУ пояснили, чому ігнорують
прохання банків дозволити...

В НБУ пояснили, чому ігнорують прохання банків дозволити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:05

В НБУ пояснили, чому ігнорують прохання банків дозволити...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ вважає такі операції ризикованими.

Дивися повний текст В НБУ пояснили, чому ігнорують прохання банків дозволити випуск криптовалютних карток.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:06

Зеленский В А: мы отмывать грязные деньги никому не дадим - сами будем!
Ferox
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