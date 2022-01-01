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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 05 чер, 2022 12:54
Re: todobank
Кредитный лимит сейчас можно загашать по обычным реквизитам на todobank?
Додано: Вів 07 чер, 2022 01:43
Одним из акционеров Мегабанка и собственником существенной части в нем является Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW ) — немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80 % акций, федеральным землям Германии — 20 %:
Додано: Сер 08 чер, 2022 07:42
Додано: Суб 18 чер, 2022 17:57
Re: todobank - запроваджено тимчасову адміністрацію
ну шо там - когда? Фонд говорит старается как можно раньше
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