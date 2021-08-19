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Дивися повний текст Нова пошта запускає власну авіакомпанію.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:06
Нова пошта запускає власну авіакомпанію
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Дивися повний текст Нова пошта запускає власну авіакомпанію.
Додано: Вів 05 жов, 2021 15:56
цікаво, коли воно запрацює.... поки відправлення чекають по 2-3 тижні в китайскому аеропорту на "партнерський літак", а вони чомусь надають перевагу Укрпошті ))
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