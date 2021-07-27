Національний банк урегульовуватиме їх випуск та оборот на ринку.
Дивися повний текст Нацбанк визначить перелік валютних цінностей, на які можна буде обміняти віртуальні активи.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:56
Нацбанк визначить перелік валютних цінностей, на які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк визначить перелік валютних цінностей, на які можна буде обміняти віртуальні активи.
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