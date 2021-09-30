У Києві посилили карантинні заходи.
Дивися повний текст У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть тільки з сертифікатом.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 16:17
У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть тільки з сертифікатом.
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:17
Этого следовало ожидать. Вакцины слабо расходятся , нужно заставить людей такими репрессивными мерами. А если и это не сработает, то могут и в продуктовый перестать пускать.
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:34
"Требование не распространяется на лиц моложе 18 лет." --
а если коронавирус заразит лиц младше 18 лет, то штрафовать его, коронавируса.
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:39
Re: У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть...
В наших умовах це нереально контролювати, то ж певен що воно взагалі не працюватиме, бізнес не зможе і не захоче виконувати всі ці вимоги. Немає стільки охорони, щоб перевіряти кожного, та й така вимога фактично дорівнює локдауну
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