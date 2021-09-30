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У Києві посилили карантин:
до закладів пускатимуть...

У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:17

У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві посилили карантинні заходи.

Дивися повний текст У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть тільки з сертифікатом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:17

Этого следовало ожидать. Вакцины слабо расходятся , нужно заставить людей такими репрессивными мерами. А если и это не сработает, то могут и в продуктовый перестать пускать.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:34

"Требование не распространяется на лиц моложе 18 лет." --

а если коронавирус заразит лиц младше 18 лет, то штрафовать его, коронавируса.
Dear_Sir
 
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Сегрегация граждан. Нарушение конституционных прав.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:39

Re: У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть...

В наших умовах це нереально контролювати, то ж певен що воно взагалі не працюватиме, бізнес не зможе і не захоче виконувати всі ці вимоги. Немає стільки охорони, щоб перевіряти кожного, та й така вимога фактично дорівнює локдауну
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:00

Локдаун и есть...
Scotch
 
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