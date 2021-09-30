|
|
|
У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 жов, 2021 09:58
Faceless написав:
В наших умовах це нереально контролювати, то ж певен що воно взагалі не працюватиме, бізнес не зможе і не захоче виконувати всі ці вимоги. Немає стільки охорони, щоб перевіряти кожного
, та й така вимога фактично дорівнює локдауну
Конкретно эта проблема на 1-2 решается: назначается штраф учреждениям процентов на 10 годового оборота -- и оп-па -- волшебным образом у бизнеса и желание и возможность появляется.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5113
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:41
_hunter написав: Faceless написав:
В наших умовах це нереально контролювати, то ж певен що воно взагалі не працюватиме, бізнес не зможе і не захоче виконувати всі ці вимоги. Немає стільки охорони, щоб перевіряти кожного
, та й така вимога фактично дорівнює локдауну
Конкретно эта проблема на 1-2 решается: назначается штраф учреждениям процентов на 10 годового оборота -- и оп-па -- волшебным образом у бизнеса и желание и возможность появляется.
Подавляющее большинтсво заведений тогда просто закроется на время карантина, это не решение.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30086
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1281 раз.
- Подякували: 7263 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|