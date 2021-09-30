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У Києві посилили карантин:
до закладів пускатимуть...

У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:58

  Faceless написав:В наших умовах це нереально контролювати, то ж певен що воно взагалі не працюватиме, бізнес не зможе і не захоче виконувати всі ці вимоги. Немає стільки охорони, щоб перевіряти кожного, та й така вимога фактично дорівнює локдауну

Конкретно эта проблема на 1-2 решается: назначается штраф учреждениям процентов на 10 годового оборота -- и оп-па -- волшебным образом у бизнеса и желание и возможность появляется.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:41

  _hunter написав:
  Faceless написав:В наших умовах це нереально контролювати, то ж певен що воно взагалі не працюватиме, бізнес не зможе і не захоче виконувати всі ці вимоги. Немає стільки охорони, щоб перевіряти кожного, та й така вимога фактично дорівнює локдауну

Конкретно эта проблема на 1-2 решается: назначается штраф учреждениям процентов на 10 годового оборота -- и оп-па -- волшебным образом у бизнеса и желание и возможность появляется.

Подавляющее большинтсво заведений тогда просто закроется на время карантина, это не решение.
Faceless
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