У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть...

Конкретно эта проблема на 1-2 решается: назначается штраф учреждениям процентов на 10 годового оборота -- и оп-па -- волшебным образом у бизнеса и желание и возможность появляется.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 09:58
Конкретно эта проблема на 1-2 решается: назначается штраф учреждениям процентов на 10 годового оборота -- и оп-па -- волшебным образом у бизнеса и желание и возможность появляется.
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:41
Подавляющее большинство заведений тогда просто закроется на время карантина, это не решение.
Додано: Сер 06 жов, 2021 12:38
В Святошинском ЦНАПе некоторые сотрудники без масок ходят, а не пускать будут посетителей. Логично.
И что это за странный документ, который подтверждает получение одной дозы вакцины? Мне никакого документа не выдавали.
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