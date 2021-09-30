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У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 жов, 2021 09:58
Faceless написав:
В наших умовах це нереально контролювати, то ж певен що воно взагалі не працюватиме, бізнес не зможе і не захоче виконувати всі ці вимоги. Немає стільки охорони, щоб перевіряти кожного
, та й така вимога фактично дорівнює локдауну
Конкретно эта проблема на 1-2 решается: назначается штраф учреждениям процентов на 10 годового оборота -- и оп-па -- волшебным образом у бизнеса и желание и возможность появляется.
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_hunter
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Додано: Сер 06 жов, 2021 10:41
_hunter написав: Faceless написав:
В наших умовах це нереально контролювати, то ж певен що воно взагалі не працюватиме, бізнес не зможе і не захоче виконувати всі ці вимоги. Немає стільки охорони, щоб перевіряти кожного
, та й така вимога фактично дорівнює локдауну
Конкретно эта проблема на 1-2 решается: назначается штраф учреждениям процентов на 10 годового оборота -- и оп-па -- волшебным образом у бизнеса и желание и возможность появляется.
Подавляющее большинство заведений тогда просто закроется на время карантина, это не решение.
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Faceless
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Додано: Сер 06 жов, 2021 12:38
В Святошинском ЦНАПе некоторые сотрудники без масок ходят, а не пускать будут посетителей. Логично.
И что это за странный документ, который подтверждает получение одной дозы вакцины? Мне никакого документа не выдавали.
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alt402
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Додано: Сер 06 жов, 2021 13:08
alt402 написав:
В Святошинском ЦНАПе некоторые сотрудники без масок ходят, а не пускать будут посетителей. Логично.
И что это за странный документ, который подтверждает получение одной дозы вакцины? Мне никакого документа не выдавали.
Так они вакцинированные. А не пускать будут не вакцинированных. Пока, вроде, все логично?
Это документ, который подтверждает получение одной дозы вакцины. Кто "не выдавали"? Почему они должны были его "выдавали"??? -- за этим документом самому идти нужно.
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_hunter
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Додано: Сер 06 жов, 2021 13:56
маразм крепчает.
но нарид продолжает всё терпеть
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uaprofi
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Додано: Сер 06 жов, 2021 14:01
_hunter написав:
Так они вакцинированные. А не пускать будут не вакцинированных. Пока, вроде, все логично?
Сотрудники должны быть в масках. Точка. И вакцинированные, и не вакцинированные. Но сотрудники чхать хотели на все это. Зато посетителей будут не пускать. Вот это и нелогично.
_hunter написав:
Это документ, который подтверждает получение одной дозы вакцины. Кто "не выдавали"? Почему они должны были его "выдавали"??? -- за этим документом самому идти нужно.
Как называется документ о получении одной дозы?
Сертификат подтверждает полную вакцинацию.
А выдавать, по идее, должны там, где сделали прививку первую и/или вторую, а не "самому идти". Но у нас все как всегда - нужно самому куда-то идти и чего-то вытрясать.
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alt402
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Додано: Сер 06 жов, 2021 14:13
alt402 написав:
Сотрудники должны быть в масках.
_hunter написав:
Так они вакцинированные. А не пускать будут не вакцинированных. Пока, вроде, все логично?
Точка. И вакцинированные, и не вакцинированные. Но сотрудники чхать хотели на все это. Зато посетителей будут не пускать. Вот это и нелогично.
_hunter написав:
Это документ, который подтверждает получение одной дозы вакцины. Кто "не выдавали"? Почему они должны были его "выдавали"??? -- за этим документом самому идти нужно.
Как называется документ о получении одной дозы?
Сертификат подтверждает полную вакцинацию.
А выдавать, по идее, должны там, где сделали прививку первую и/или вторую, а не "самому идти". Но у нас все как всегда - нужно самому куда-то идти и чего-то вытрясать.
Ну вызывайте полицию на правонарушение. Точка.
Посетители тоже должны быть в масках. Точка. Но посетители чхать хотели на все это. Вот и маэмо тэ, що маэмо.
>>> Как называется документ о получении одной дозы?
Если вам название документа так принципиально -- обратитесь в "прес-служба Солом’янської РДА" за розъяснением.
>>> Сертификат подтверждает полную вакцинацию.
Я не знаю что _ваш_ "Сертификат" подтверждает, но те "ковидные сертификаты", что все "семейники" выдают просто содержат список полученный доз. И в случае получения только одной дозы, сюрприз, это будет "документом о получении одной дозы"
>>> А выдавать, по идее
Я не про идею спрашивал. А про закон/постанову/еще че-нить "официальное". -- для справок всю жизнь отдельные кабинеты были...
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_hunter
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Додано: Сер 06 жов, 2021 14:15
uaprofi написав:
маразм крепчает.
но нарид продолжает всё терпеть
Ну, нарид тут особенный, что и говорить: "всруся алэ нэ здаюся (зачеркнуто -- не вакцинируюсь)"...
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_hunter
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