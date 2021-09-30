У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть...

Додано: Сер 06 жов, 2021 14:13

alt402 написав: _hunter написав: Так они вакцинированные. А не пускать будут не вакцинированных. Пока, вроде, все логично? Так они вакцинированные. А не пускать будут не вакцинированных. Пока, вроде, все логично?

Сотрудники должны быть в масках. Точка. И вакцинированные, и не вакцинированные. Но сотрудники чхать хотели на все это. Зато посетителей будут не пускать. Вот это и нелогично.



_hunter написав: Это документ, который подтверждает получение одной дозы вакцины. Кто "не выдавали"? Почему они должны были его "выдавали"??? -- за этим документом самому идти нужно. Это документ, который подтверждает получение одной дозы вакцины. Кто "не выдавали"? Почему они должны были его "выдавали"??? -- за этим документом самому идти нужно.

Как называется документ о получении одной дозы?

Сертификат подтверждает полную вакцинацию.

А выдавать, по идее, должны там, где сделали прививку первую и/или вторую, а не "самому идти". Но у нас все как всегда - нужно самому куда-то идти и чего-то вытрясать. Точка. И вакцинированные, и не вакцинированные. Но сотрудники чхать хотели на все это. Зато посетителей будут не пускать. Вот это и нелогично.Как называется документ о получении одной дозы?Сертификат подтверждает полную вакцинацию.А выдавать, по идее, должны там, где сделали прививку первую и/или вторую, а не "самому идти". Но у нас все как всегда - нужно самому куда-то идти и чего-то вытрясать.

Ну вызывайте полицию на правонарушение. Точка.Посетители тоже должны быть в масках. Точка. Но посетители чхать хотели на все это. Вот и маэмо тэ, що маэмо.>>> Как называется документ о получении одной дозы?Если вам название документа так принципиально -- обратитесь в "прес-служба Солом’янської РДА" за розъяснением.>>> Сертификат подтверждает полную вакцинацию.Я не знаю что _ваш_ "Сертификат" подтверждает, но те "ковидные сертификаты", что все "семейники" выдают просто содержат список полученный доз. И в случае получения только одной дозы, сюрприз, это будет "документом о получении одной дозы">>> А выдавать, по идееЯ не про идею спрашивал. А про закон/постанову/еще че-нить "официальное". -- для справок всю жизнь отдельные кабинеты были...