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У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 жов, 2021 15:56
3x2x3x2 написав:
Cегрегация. Геноцид.
Почитайте значение этих слов. Любят у нас люди громкие слова. "Допуск в какие-то там Цнапы на определенных условиях" и "массовое уничтожение людей, то есть геноцид"- реально в вашей реальности величины одного порядка?!
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:13
_hunter написав: LOKY написав: _hunter написав:
Разница в том, что вакцинированный больной разносит инфекцию чуть меньше чем такой же больной, но не вакцинированный.
Ну и как бонус (по аналогии с санкциями) -- простимулировать особо упорных таки пойти уколоться.
Вы сами эту ерунду придумали или где-то увидели? Почему тогда там где начинается массовая вакцинация начинаются вспышки болезни от которой прививаются, подумайте.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:27
LOKY написав: _hunter написав: LOKY написав:
Вы сами эту ерунду придумали или где-то увидели? Почему тогда там где начинается массовая вакцинация начинаются вспышки болезни от которой прививаются
, подумайте.
Ой как интересно... И почему же? И где, кстати, у нас эпидемии кори начались? Полиомиелита
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