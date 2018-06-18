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Середня зарплата в Україні зараз вища за $500 доларів, ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 жов, 2021 07:37
Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом тренд стосовно виїзду українців на заробітки за кордон починає змінюватися.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні зараз вища за $500 доларів, 一 Шмигаль
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R2
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Додано: Сер 06 жов, 2021 07:37
Ох уж это "среднее" :)
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