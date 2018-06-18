Останнім часом тренд стосовно виїзду українців на заробітки за кордон починає змінюватися.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні зараз вища за $500 доларів, 一 Шмигаль.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 жов, 2021 07:37
Середня зарплата в Україні зараз вища за $500 доларів, ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні зараз вища за $500 доларів, 一 Шмигаль.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|