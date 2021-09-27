Компанія ТОВ «Лімон» заплатила 23,4 млн грн в бюджет України за ліцензію для онлайн-казино.
Дивися повний текст Україна отримала 23,4 млн грн від онлайн-казино.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 10:00
Україна отримала 23,4 млн грн від онлайн-казино
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна отримала 23,4 млн грн від онлайн-казино.
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:00
Интересно, а игроки в онлайн игры понимают, что это их деньги поступили (или поступят в самое ближайшее время) в бюджет?
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