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Україна отримала 23,4 млн
грн від онлайн-казино

Україна отримала 23,4 млн грн від онлайн-казино
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:00

Україна отримала 23,4 млн грн від онлайн-казино

Пропонуємо до обговорення:
Компанія ТОВ «Лімон» заплатила 23,4 млн грн в бюджет України за ліцензію для онлайн-казино.

Дивися повний текст Україна отримала 23,4 млн грн від онлайн-казино.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:00

Интересно, а игроки в онлайн игры понимают, что это их деньги поступили (или поступят в самое ближайшее время) в бюджет?
vladimir_kustkov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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