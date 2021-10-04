За понад місяць роботи податкової амністії українці задекларували активів на 56,5 млн грн і сплатили з них податок.
Дивися повний текст Місяць податкової амністії: скільки задекларували українці.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 12:37
Місяць податкової амністії: скільки задекларували українці
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Дивися повний текст Місяць податкової амністії: скільки задекларували українці.
Додано: Сер 06 жов, 2021 12:37
Теперь люди видят что президент и его 95 квартал уклонялись от налогов. И что самое обидно то что офис президента говорит что это правильно что так надо было.А почему ему не уплотнить их сейчас? Жаба давит ,так он и его слуги морального права не имеют требовать от народа декларирования .Они всепрекрастно знали что не платили налоги потому что сами не платили .Да что говорить после такого скандала в любой европейской стране президент подал бы в отставку .Но мы ещё доживём до того времени когда все олигархи вместе с властью будут сидеть за решеткой ,а то что они отдали у народа возвращено народу . Я читаю по чем покупали на ЖД крышки для унитазов и сливные кнопки волосы дыбом ,где такие цены? Вот где коррупция процветает а нам говорят что её нет ,и что где наблюдательный совет им тоже отстегнул . В общем слов нет
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