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Місяць податкової амністії:
скільки задекларували українці

Місяць податкової амністії: скільки задекларували українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:37

Місяць податкової амністії: скільки задекларували українці

Пропонуємо до обговорення:
За понад місяць роботи податкової амністії українці задекларували активів на 56,5 млн грн і сплатили з них податок.

Дивися повний текст Місяць податкової амністії: скільки задекларували українці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:37

Теперь люди видят что президент и его 95 квартал уклонялись от налогов. И что самое обидно то что офис президента говорит что это правильно что так надо было.А почему ему не уплотнить их сейчас? Жаба давит ,так он и его слуги морального права не имеют требовать от народа декларирования .Они всепрекрастно знали что не платили налоги потому что сами не платили .Да что говорить после такого скандала в любой европейской стране президент подал бы в отставку .Но мы ещё доживём до того времени когда все олигархи вместе с властью будут сидеть за решеткой ,а то что они отдали у народа возвращено народу . Я читаю по чем покупали на ЖД крышки для унитазов и сливные кнопки волосы дыбом ,где такие цены? Вот где коррупция процветает а нам говорят что её нет ,и что где наблюдательный совет им тоже отстегнул . В общем слов нет
vladyslavzimin06
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:33

  vladyslavzimin06 написав:Теперь люди видят что президент и его 95 квартал уклонялись от налогов. И что самое обидно то что офис президента говорит что это правильно что так надо было.А почему ему не уплотнить их сейчас? Жаба давит ,так он и его слуги морального права не имеют требовать от народа декларирования .Они всепрекрастно знали что не платили налоги потому что сами не платили .Да что говорить после такого скандала в любой европейской стране президент подал бы в отставку .Но мы ещё доживём до того времени когда все олигархи вместе с властью будут сидеть за решеткой ,а то что они отдали у народа возвращено народу . Я читаю по чем покупали на ЖД крышки для унитазов и сливные кнопки волосы дыбом ,где такие цены? Вот где коррупция процветает а нам говорят что её нет ,и что где наблюдательный совет им тоже отстегнул . В общем слов нет


Их не сажать надо, а в банки закатывать.
Лично я за расстрел с конфискацией. Воровство в особо крупных размерах статья 93,1
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 02:08

p_a_l , еще медицинская мафия, которая намеренно делает вред людям и не оказывает помощь. Их бы обвинить в массовых убийствах и геноциде.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:01

  vladyslavzimin06 написав:Теперь люди видят что президент и его 95 квартал уклонялись от налогов.


ну что значит уклонялись? в BVI отчетность года с 2012 если не раньше...
все все платили,
да, по нулевой ставке, но платили же...
...ну так сумейте, если тоже так хотите
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:11

похоже это кто-то для кого этот закон и писался, Гетьманцев за голову еще не хватается ? Это ж столько можно наказать будет)))) страна клоунов
golllmax
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