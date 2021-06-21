До кінця листопада цього року відкриють рух на оновленій ділянці Великої кільцевої від Одеської площі до вулиці Ватутіна.
Дивися повний текст У листопаді відкриють рух на оновленій ділянці Великої кільцевої – Кличко.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 12:47
У листопаді відкриють рух на оновленій ділянці Великої...
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Дивися повний текст У листопаді відкриють рух на оновленій ділянці Великої кільцевої – Кличко.
Додано: Сер 06 жов, 2021 12:47
Згідно тендерній документації закінчення робіт червень 2023 року!!!, отже Кличко знову відкриє недоробок.
Їхав там недавно, темпи робіт ніякі, а це одна з найбільш загружених магістралей, пробки страшні.
На "відремонтованій" ділянці люки вже провалені, от вам і ремонт по кличковськи.
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