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У листопаді відкриють рух на
оновленій ділянці Великої...

У листопаді відкриють рух на оновленій ділянці Великої...
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:47

У листопаді відкриють рух на оновленій ділянці Великої...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця листопада цього року відкриють рух на оновленій ділянці Великої кільцевої від Одеської площі до вулиці Ватутіна.

Дивися повний текст У листопаді відкриють рух на оновленій ділянці Великої кільцевої – Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:47

Згідно тендерній документації закінчення робіт червень 2023 року!!!, отже Кличко знову відкриє недоробок.
Їхав там недавно, темпи робіт ніякі, а це одна з найбільш загружених магістралей, пробки страшні.
На "відремонтованій" ділянці люки вже провалені, от вам і ремонт по кличковськи.
unicdima
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