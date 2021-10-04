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Ціни на бензин і автогаз
підвищуються: скільки коштує...

Ціни на бензин і автогаз підвищуються: скільки коштує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:17

Ціни на бензин і автогаз підвищуються: скільки коштує...

Пропонуємо до обговорення:
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 6 жовтня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем виросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

Дивися повний текст Ціни на бензин і автогаз підвищуються: скільки коштує паливо на АЗС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:07

Ціни ростуть, а валюта втрачає в ціні.
Тобто влада ще більше доїть народ і скуповує валюту.
1976romiro
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Модератори: Ірина_, Модератор

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