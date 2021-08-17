RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Канадську компанію викрили
на нелегальному майнінгу...

Канадську компанію викрили на нелегальному майнінгу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:30

Канадську компанію викрили на нелегальному майнінгу...

Пропонуємо до обговорення:
Комісія по комунальним послугам провінції Альберта (Канада) має намір оштрафувати компанію Link Global за розміщення майнінгових ферм без дозволу.

Дивися повний текст Канадську компанію викрили на нелегальному майнінгу криптовалют.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95684
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:30

Интересно, на чём таком майнили, что не отвечало экологическим требованиям? На угле или торфе?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1214
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 44 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У «Борисполі» викрили схему переміщення техніки Apple в...
R2 » Вів 28 вер, 2021 10:00
6 440
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 08:00
moveton
Владу Харкова викрили на «зливі» бюджету
R2 » П'ят 20 сер, 2021 08:14
2 298
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 сер, 2021 02:26
softfavorite
У Інтерпайпі Пінчука заявили, що компанію змушують піти...
R2 » Вів 17 сер, 2021 14:41
6 583
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 12:33
petrenko_olvas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98959)
07.10.2021 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.