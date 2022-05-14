Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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после двух месяцев сидения на Западе смогли выехать. Сейчас в Бельгии у друзей Те, кто жили до нас (мама с ребенком) оформились - тут кстати это занимает довольно много времени (недели 3, если не больше) Им вот выплачивают почти 1500 евро на двоих, но при условии, что они снимают жилье сами. С жильем помогли, нашли за 300 евро 2-бедрум (цена для беженцев конечно). Это на побережье около Брюгге А я вот че-то смотрю на это все, и понимаю что мне Бельгия не подойдет с этими 40-50% налогами на доход, и потом еще со всеми остальными налогами сверху. На пособии тут конечно клево посидеть, но чтобы хотя бы не бомжевать, на семью наверное тысяч 8 надо зарабатывать до налогов - и это вряд ли много получится откладывать (если вообще получится) Так что посматриваю в сторону Азии, работа на себя и от локации никак не зависит. Есть конечно вариант с обналом крипты, но непонятно, как к этому налоговая отнесется - рисковать не очень хочется
rjkz написав:\\\ Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов. \\\
Почему это для ненужных? -- пост выше -- просто отличнейший пример возможностей, которые глобализация дарит неподготовленному среднестатистическому переселенцу. В отличие от единичных саксес-стори вида "приехал, годик покрутился помощником посудомоя, снял квартиру ниже рынка на 20 лет -- живет припеваючи"...
rjkz написав:\\\ Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов. \\\
Почему это для ненужных? -- пост выше -- просто отличнейший пример возможностей, которые глобализация дарит неподготовленному среднестатистическому переселенцу. В отличие от единичных саксес-стори вида "приехал, годик покрутился помощником посудомоя, снял квартиру ниже рынка на 20 лет -- живет припеваючи"...
если речь про пост о Бельгии - то он тоже был сюда перекинут модераторами
rjkz написав:\\\ Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов. \\\
Почему это для ненужных? -- пост выше -- просто отличнейший пример возможностей, которые глобализация дарит неподготовленному среднестатистическому переселенцу. В отличие от единичных саксес-стори вида "приехал, годик покрутился помощником посудомоя, снял квартиру ниже рынка на 20 лет -- живет припеваючи"...
если речь про пост о Бельгии - то он тоже был сюда перекинут модераторами
Речь про пост о Бельгии. Я в курсе, что он был сюда перекинут модераторами.
как раз время проверить, как все работает на практике
коллега в силу всех событий оказался в Канаде - язык надо учить, карьеру строить с нуля (здесь - главный бухгалтер). дилемма - начинать с нуля или вернуться, когда все закончится? и если оставаться, как далеко можно продвинуться начав в 45 лет.
у другого знакомого путь к зп 100 куе в год занял 15 лет - это не очень большая, но и не самая маленькая зп.
опять же - недвига в последние годы что в Штатах, что в Канаде подорожала существенно - лет 10 назад - была раза в 2 дешевле
В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора). От знайома так і поїхала. Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.
Faceless написав:В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора). От знайома так і поїхала. Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.
Да, есть такое: https://www.uscis.gov/ukraine но все как-то максимально размыто описанно: ни требований к поручителю (ЗП/недвига/...) ни деталей по легализации (можно ли на визу подаваться)...